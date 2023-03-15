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Giriş Tarihi: 15.3.2023 00:20

Ankara'da banka şubesine pompalı tüfekli saldırı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir banka şubesinden kart talep eden müşteri, görevliden olumsuz cevap alınca pompalı tüfekle şubeye ateş açtı. Yaşanan olayda bir banka çalışanı yaralandı

DHA
Ankara’da banka şubesine pompalı tüfekli saldırı

Olay, saat 18.00 sıralarında Çankaya GMK Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Banka şubesine gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, görevliden banka kartı talep etti. Görevlilerin kendisine banka kartı veremeyeceklerini söylemesi üzerine tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle şubeden ayrılan şüpheli, bir süre sonra otomobiliyle geri geldi. Otomobilden yanında getirdiği pompalı tüfekle inen şüpheli, şubenin giriş kapısına ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu banka çalışanı Hüseyin Mert Korkmaz, saçmanın isabet etmesiyle başından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan banka görevlisi sağlık ekiplerince Ankara Güven Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Saldırı sonrası banka önündeki otomobiline binen şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olay sonrası banka şubesinin camlarındaki saçma izleri görevliler tarafından kağıtla kapatıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ankara'da banka şubesine pompalı tüfekli saldırı
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