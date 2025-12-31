Ankara’da bazı mahallelerde su kesintileri ve basınç düşüklüğü sürüyor





Özellikle son 3 günde Ankara'nın Kazan, Pursaklar, Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Çubuk, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde günlük 12 saate varan su kesintileri meydana geldi. Su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Keçiören'de vatandaşlar kesintiler ve basınç düşüklüğü sebebiyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini, kombi ve sıcak su kullanımında da sorunlar yaşadıklarını söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.



"MÜŞTERİLERİMİZİN SAÇ YIKAMA TALEPLERİNİ KARŞILAYAMIYORUZ"



İlçede berber dükkanı bulunan Osman Erdem, su basıncının düşük olması nedeniyle müşterilerinin bazı taleplerini karşılayamadıklarını anlattı.Tıraş ve saç kesimi sonrası bazı müşterilerinin yıkama taleplerini karşılayamadıklarını, bazı müşterilerin de saçını soğuk suyla yıkamak zorunda kaldıklarını dile getiren Erdem, "Müşterilerimiz hazırlanıp tıraş olmaya geliyorlar ve burada saç kesimi sonrası yıkama talep ediyorlar fakat suların basıncı az olduğu, bazen de sular kesik olduğu için sıcak suyu kullanamıyoruz. Müşterilerimiz genelde tıraş sonrası 'saçımı yıkayın' diye talep ediyorlar bizler mağduriyetimizi söyleyince onlar da şaşırıyor. Çünkü saçları yıkatmadan çıkıp gitmek istemiyorlar. Böyle de bir durumla karşılaşıyoruz." dedi.