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Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:49

Ankara'da berberler birbirine girdi: O anlar kamerada!

Ankara'da iki berber dükkanı çalışanları arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Ankara’da berberler birbirine girdi: O anlar kamerada!
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Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki kuaför dükkanı çalışanları arasında tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra sopalı kavgaya dönüştü.

O ANLAR KAMERADA

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kişilerin birbirine bağırdığı, küfürler ettiği, sopayla saldırdıkları anlar ve üzerlerine sandalye attıkları görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya karışanlar hakkında işlem başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA #ÇANKAYA

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Ankara'da berberler birbirine girdi: O anlar kamerada!
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