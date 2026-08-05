Ankara’da cesedi bulunmuştu: Gülay Akgün cinayetinde 5 gözaltı!

KIRIKKALE'DE GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak K.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda cinayet şüphelisi K.A., Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

"SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇLAMASIYLA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında ayrıca A.A., S.D., F.B. ve C.Y. isimli şüpheliler de "Suçluyu Kayırma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Cinayet zanlısı K.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör