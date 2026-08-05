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Giriş Tarihi: 5.08.2026 09:08

Ankara’da cesedi bulunmuştu: Gülay Akgün cinayetinde 5 gözaltı!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 6 gün önce yol kenarında cesedi bulunan Gülay Akgün M.’nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan 1 şüpheli ise tutuklanmıştı.

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Ankara’da cesedi bulunmuştu: Gülay Akgün cinayetinde 5 gözaltı!
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Olay, 30 Temmuz'da Çankaya ilçesindeki İmrahor Deresi yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında bulunan kadın cesedi üzerinde yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin Gülay Akgün M. olduğu ve cinayete kurban gittiği belirlendi.

KIRIKKALE'DE GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak K.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda cinayet şüphelisi K.A., Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

"SUÇLUYU KAYIRMA" SUÇLAMASIYLA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında ayrıca A.A., S.D., F.B. ve C.Y. isimli şüpheliler de "Suçluyu Kayırma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Cinayet zanlısı K.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA

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Ankara’da cesedi bulunmuştu: Gülay Akgün cinayetinde 5 gözaltı!
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