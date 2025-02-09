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Giriş Tarihi: 9.2.2025 10:26 Son Güncelleme: 9.2.2025 10:27

Ankara’da cinayet: Husumetlisini sokak ortasında öldürdü

Ankara'da sokakta tartıştığı husumetlisini vurdu. Yaralı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da cinayet: Husumetlisini sokak ortasında öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Demetevler 924 Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan H.A. ve T.B., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.B., üzerinde bulunan tabancayla H.A.'ya ateş etti. H.A. kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. H.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli T.B.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Ankara’da cinayet: Husumetlisini sokak ortasında öldürdü
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