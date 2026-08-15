Ankara’da “Daltonlar” ve “Baygaralar” operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

11-12 Ağustos tarihleri arasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, kamuoyunda "yeni nesil suç örgütleri" olarak adlandırılan "Daltonlar" ve "Baygaralar" suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ "ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUK"

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, 2'si "adli süreçteki çocuk" olmak üzere toplam 10 şüpheli mevcutlu olarak hazır edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Adli süreçteki çocukların da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

1 ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.