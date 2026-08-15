Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da “Daltonlar” ve “Baygaralar” operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.08.2026 13:14

Ankara’da “Daltonlar” ve “Baygaralar” operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, kamuoyunda “Daltonlar” ve “Baygaralar” olarak bilinen suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 10 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da Daltonlar ve Baygaralar operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
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11-12 Ağustos tarihleri arasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, kamuoyunda "yeni nesil suç örgütleri" olarak adlandırılan "Daltonlar" ve "Baygaralar" suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ "ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUK"

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, 2'si "adli süreçteki çocuk" olmak üzere toplam 10 şüpheli mevcutlu olarak hazır edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle sevk edilen 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Adli süreçteki çocukların da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

1 ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Ankara’da “Daltonlar” ve “Baygaralar” operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
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