Ankara’da dehşete düşüren olay! Boşandığı eşi ve annesine bıçakla saldırdı: Kayınvalide hayatını kaybetti!

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan anne Havva Karayel müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralı kızının tedavisinin devam ettiği belirtildi. Saldırının ardından polise teslim olan E.Ç.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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