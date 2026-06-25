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Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:38

Ankara’da dehşete düşüren olay! Boşandığı eşi ve annesine bıçakla saldırdı: Kayınvalide hayatını kaybetti!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen olayda E.Ç., boşandığı eşi Yağmur Karayel ve eski kayınvalidesi Havva Karayel’e bıçakla saldırdı. Korkunç saldırıda Havva Karayel hayatını kaybederken Yağmur Karayel’in tedavisi devam ediyor. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Ankara’da dehşete düşüren olay! Boşandığı eşi ve annesine bıçakla saldırdı: Kayınvalide hayatını kaybetti!
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Olay, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yurt dışından dönen E.Ç., bilinmeyen bir nedenle eski kayınvalidesi Havva Karayel ve eski eşi Yağmur Karayel'e bıçaklı saldırıda bulundu.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan anne Havva Karayel müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralı kızının tedavisinin devam ettiği belirtildi. Saldırının ardından polise teslim olan E.Ç.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #POLATLI

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Ankara’da dehşete düşüren olay! Boşandığı eşi ve annesine bıçakla saldırdı: Kayınvalide hayatını kaybetti!
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