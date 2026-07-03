Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da dehşete düşüren olay! Cezaevinden izinli çıkan oğlunu 3 kurşunla katletti: Meğer oğlu eski eşinin…
Giriş Tarihi: 3.07.2026 15:25

Ankara’da dehşete düşüren olay! Cezaevinden izinli çıkan oğlunu 3 kurşunla katletti: Meğer oğlu eski eşinin…

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Cezaevinden izinli çıkan Mehmet Berkay Aşık anne ve babasının evine gitti. Aşık ile emekli polis olan babası Ali Rıza Aşık arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkarken genç adam babasına bıçakla saldırdı. Yaralanan baba oğluna kurşun yağdırdı. Mehmet Rıza Aşık hayatını kaybederken ortaya çıkan detay kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Ankara’da dehşete düşüren olay! Cezaevinden izinli çıkan oğlunu 3 kurşunla katletti: Meğer oğlu eski eşinin…
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Atayulu Mahallesi'nde meydana geldi. Dün cezaevinden izinle çıkan Mehmet Berkay Aşık, anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Aşık ile emekli polis olan babası Ali Rıza Aşık arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

OĞLUNU KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Tartışmanın büyümesi üzerine Aşık, babasını bıçakla yaraladı. Ali Rıza Aşık da tabanca ile oğluna 3 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Berkay Aşık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aşık'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaralı Ali Rıza Aşık ise ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Rıza Aşık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ESKİ EŞİNİN EVİNİ KURŞUNLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mehmet Berkay Aşık'ın, 2 yıl önce eski eşinin evini kurşunladığı ve bu yüzden cezaevine girdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇANKAYA #ANKARA

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