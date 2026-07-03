Ankara’da dehşete düşüren olay! Cezaevinden izinli çıkan oğlunu 3 kurşunla katletti: Meğer oğlu eski eşinin…

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Atayulu Mahallesi'nde meydana geldi. Dün cezaevinden izinle çıkan Mehmet Berkay Aşık, anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Aşık ile emekli polis olan babası Ali Rıza Aşık arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
OĞLUNU KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Tartışmanın büyümesi üzerine Aşık, babasını bıçakla yaraladı. Ali Rıza Aşık da tabanca ile oğluna 3 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Berkay Aşık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aşık'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Yaralı Ali Rıza Aşık ise ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Rıza Aşık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.