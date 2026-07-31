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Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:07

Ankara’da dere kenarında kadın cesedi bulundu: Bir şüpheli gözaltında

Ankara’nın Çankaya ilçesinde İmrahor Deresi yakınlarında bir kadının cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SENA UYANER SENA UYANER
Ankara’da dere kenarında kadın cesedi bulundu: Bir şüpheli gözaltında
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Olay, Çankaya ilçesindeki İmrahor Deresi yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ, CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda hayatını kaybeden kişinin Gülay Akgün M. olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gülay Akgün M.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında K.A. ve K.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden K.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, firari durumdaki K.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Ankara’da dere kenarında kadın cesedi bulundu: Bir şüpheli gözaltında
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