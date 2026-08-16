Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da dev operasyon: Polis ekiplerinden 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' darbesi! 18 gözaltı
Giriş Tarihi: 16.08.2026 11:15

Ankara'da dev operasyon: Polis ekiplerinden 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' darbesi! 18 gözaltı

Ankara'da polis ekiplerince uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Ankara’da dev operasyon: Polis ekiplerinden ’uyuşturucu’ ve ’fuhuş’ darbesi! 18 gözaltı
  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucunda; 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçlarına karışan şüpheliler belirlendi. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren 5 işletmeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 kişi ve 7 işletme sorumlusu şüpheli, gözaltına alındı. 6 kişi ve 2 işletme sorumlusu şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da dev operasyon: Polis ekiplerinden 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' darbesi! 18 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA