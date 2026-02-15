Ankara’da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Enes K. hastaneye kaldırıldı. Enes K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

