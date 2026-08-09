Ankara’da drift magandalarına operasyon: 11 şüpheliye ev hapsi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara'da trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini hiçe sayan sürücülere yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kamera görüntüleri, ihbar ve şikayetler ile sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek drift yapan şüphelileri tek tek tespit etti. Yapılan operasyonla 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 MİLYON 78 BİN LİRA PARA CEZASI

Operasyon kapsamında drift eylemlerinde kullanıldığı belirlenen 12 araç trafikten men edildi. Çekicilerle otoparka götürülen araçlarla ilgili gerekli trafik işlemleri uygulandı. Şüphelilere ayrıca toplam 2 milyon 78 bin lira idari para ve trafik cezası kesildi.

11 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli hakkında mahkemece konutu terk etmeme, yani ev hapsi tedbiri uygulandı. Şüpheliler, haklarında verilen adli kontrol kapsamında konutlarını terk edemeyecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehdit eden drift, tehlikeli araç kullanımı ve benzeri eylemlere yönelik denetim ve operasyonların sürdürüleceğini bildirdi.