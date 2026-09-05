Ankara’da düğün konvoyunda tehlikeli şov pahalıya patladı: 149 bin lira ceza kesildi

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde B.Y., B.K. ve N.K. isimli sürücüler yakalanarak gözaltına alındı. Sürücülere toplam 149 bin lira ceza kesildi, araçları emniyet otoparkına çekili ve ehliyetlerine de el konuldu. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör