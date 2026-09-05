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Giriş Tarihi: 5.09.2026 12:06

Ankara'da düğün konvoyunda tehlikeli şov pahalıya patladı: 149 bin lira ceza kesildi

Ankara’da düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanan ve makas atan üç sürücüye toplam 149 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin araçları emniyet otoparkına çekilirken, ehliyetlerine de el konuldu.

İHA Yaşam
Ankara’da düğün konvoyunda tehlikeli şov pahalıya patladı: 149 bin lira ceza kesildi
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Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda tehlikeli hareketler sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve makas atan sürücülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde B.Y., B.K. ve N.K. isimli sürücüler yakalanarak gözaltına alındı. Sürücülere toplam 149 bin lira ceza kesildi, araçları emniyet otoparkına çekili ve ehliyetlerine de el konuldu. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA

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Ankara'da düğün konvoyunda tehlikeli şov pahalıya patladı: 149 bin lira ceza kesildi
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