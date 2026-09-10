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Giriş Tarihi: 10.09.2026 08:48

Ankara'da düğünde havaya ateş açtılar! 6 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde düğünde havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheli, kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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DHA Yaşam
Ankara’da düğünde havaya ateş açtılar! 6 şüpheli gözaltına alındı
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Çankaya'nın Dodurga Mahallesi'nde düğünde havaya rastgele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameraları ve çevredekilerin çektikleri cep telefonu görüntülerini inceleyerek, olayda silah kullandıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfekle, 1 av tüfeği, 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirdi.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA #ÇANKAYA

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Ankara'da düğünde havaya ateş açtılar! 6 şüpheli gözaltına alındı
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