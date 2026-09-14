Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da “dur” ihtarına uymadı: Polis aracına defalarca çarparak kaçtı
Giriş Tarihi: 14.09.2026 18:34

Ankara’da “dur” ihtarına uymadı: Polis aracına defalarca çarparak kaçtı

Ankara’da polis ekiplerinin “DUR” ihtarına uymayan şüpheli, kaçarken ekip aracına defalarca çarptı. Olay yerinden uzaklaşan şüphelinin kullandığı araç kısa süre sonra terk edilmiş halde bulundu. Ekiplerin titiz çalışmasıyla kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da dur ihtarına uymadı: Polis aracına defalarca çarparak kaçtı
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Ankara'da Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen uygulama sırasında bir araç, ekiplerin "DUR" ikazına uymayarak kaçtı. Ekiplerin araçtan inmesi yönündeki ikazlarına rağmen şüpheli, polis ekip aracına defalarca çarparak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin kullandığı araç, kısa süre sonra 43. Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

YAPILAN ÇALIŞMALARLA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, aracı kullanan şüphelinin kimliği belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı.

ARACA 120 GÜN, EHLİYETE 4 AY EL KONULDU

Şüphelinin kullandığı araç 120 gün süreyle otoparka çekildi. Şüphelinin sürücü belgesine 4 ay süreyle el konulurken, ayrıca 290 bin lira idari para cezası uygulandı.

İKAMET VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelinin ikametinde ve iş yerinde arama gerçekleştirildi. İş yerinde bulunan 15 araç sorgulanırken, aramalarda 1 adet pompalı tabir edilen av tüfeği ile 4 adet fişek ele geçirildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA

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Ankara’da “dur” ihtarına uymadı: Polis aracına defalarca çarparak kaçtı
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