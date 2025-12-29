Ankara’da durdurulan TIR’da yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı

Ankara'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yunus ekiplerinin ortak takibi sonucu, uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir TIR kent girişinde durduruldu.

OPERASYON VE ARAMA

Durdurulan TIR'da yapılan detaylı aramada, gizlenmiş halde 3 kilo 850 gram kokain ile paketlenmiş şekilde 73 bin 476 adet sentetik ecza hap (extacy) ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİK DETAYI

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin kimliğinin sahte olduğu belirlenirken, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi hangi güzergâhtan ve kime ulaştırmayı planladıklarının tespitine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.