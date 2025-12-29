Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da durdurulan TIR’da yüklü miktarda uyuşturucu yakalandı
Giriş Tarihi: 29.12.2025 09:59

Ankara’da narkotik ekiplerinin takibi sonucu durdurulan bir TIR’da yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 kilo 850 gram kokain ile paketler halinde 73 bin 476 adet sentetik ecza (extacy) hap bulundu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ankara'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yunus ekiplerinin ortak takibi sonucu, uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir TIR kent girişinde durduruldu.

OPERASYON VE ARAMA

Durdurulan TIR'da yapılan detaylı aramada, gizlenmiş halde 3 kilo 850 gram kokain ile paketlenmiş şekilde 73 bin 476 adet sentetik ecza hap (extacy) ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİK DETAYI

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin kimliğinin sahte olduğu belirlenirken, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi hangi güzergâhtan ve kime ulaştırmayı planladıklarının tespitine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

