Ankara’da eczanede skandal: Kadın müşterinin gizlice fotoğrafını çekti!

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir eczanede meydana geldi. İlaç almak için eczaneye gelen kadın müşteri, eczacının kendisini gizlice fotoğrafladığını fark etti. Kadının durumu bildirmesi üzerine eczanenin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Olayla ilgili suçlamaları kabul etmeyen eczacı, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Eczacı, çıkarıldığı makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ANKARA ECZACI ODASI'NDAN AÇIKLAMA
Ankara Eczacı Odası da olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, olaydan haberdar olunmasının ardından gerekli disiplin sürecinin başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Ankara Eczacı Odası olarak, olaydan haberdar olunmasının hemen ardından tarafımızca gerekli disiplin süreci başlatılmıştır. Söz konusu eczacı hakkında disiplin soruşturması yürütülmekte olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Eczacılık mesleğinin etik ilkelerine ve meslek onuruna aykırı hiçbir davranış kabul edilemez. Soruşturma sonucunda ilgili mevzuat ve disiplin hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler kararlılıkla uygulanacaktır."