Ankara’da eczanede skandal: Kadın müşterinin gizlice fotoğrafını çekti!

ANKARA ECZACI ODASI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Eczacı Odası da olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, olaydan haberdar olunmasının ardından gerekli disiplin sürecinin başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Ankara Eczacı Odası olarak, olaydan haberdar olunmasının hemen ardından tarafımızca gerekli disiplin süreci başlatılmıştır. Söz konusu eczacı hakkında disiplin soruşturması yürütülmekte olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Eczacılık mesleğinin etik ilkelerine ve meslek onuruna aykırı hiçbir davranış kabul edilemez. Soruşturma sonucunda ilgili mevzuat ve disiplin hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler kararlılıkla uygulanacaktır."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör