Ankara’da eğlence mekanına operasyon! 7 şüpheli için tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Sixtiees Pub isimli işletme hakkında CİMER üzerinden yapılan ihbarlar, bilgi sahibi beyanları, açık kaynak araştırmaları ve işletmenin Instagram isimli sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda işletmede cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

İŞLETMEDE ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMİ YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Temmuz tarihinde söz konusu işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun 226/2 ve 227/2 maddelerinde düzenlenen suçlara muhalefet ettikleri gerekçesiyle 27 Temmuz'da tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör