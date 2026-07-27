Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da eğlence mekanına operasyon! 7 şüpheli için tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 27.07.2026 20:38

Ankara'da eğlence mekanına operasyon! 7 şüpheli için tutuklama talebi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Sixtiees Pub isimli işletmeyle ilgili CİMER'e yapılan ihbarlar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İşletmede cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiğine yönelik tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da eğlence mekanına operasyon! 7 şüpheli için tutuklama talebi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren Sixtiees Pub isimli işletme hakkında CİMER üzerinden yapılan ihbarlar, bilgi sahibi beyanları, açık kaynak araştırmaları ve işletmenin Instagram isimli sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda işletmede cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

İŞLETMEDE ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMİ YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Temmuz tarihinde söz konusu işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun 226/2 ve 227/2 maddelerinde düzenlenen suçlara muhalefet ettikleri gerekçesiyle 27 Temmuz'da tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇANKAYA

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Ankara'da eğlence mekanına operasyon! 7 şüpheli için tutuklama talebi
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