Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlenmişti: 5 şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 13.12.2025 11:17

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 9 Aralık’ta bir eğlence mekanının kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, saldırının “Ruhsuzlar” adlı suç örgütü tarafından haksız kazanç amacıyla gerçekleştirildiği belirlendi. Örgüt yöneticileri A.A. ve U.G. ile üyeler E.A., M.İ. ve Y.D.’nin karıştığı tespit edilen olayda, yurt dışına kaçmaya çalışan A.A. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 9 Aralık'ta bir eğlence mekanının kurşunlanmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, silahlı saldırının "Ruhsuzlar" adlı suç örgütü tarafından, haksız kazanç elde etme amacıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

SUÇ ÖRGÜTÜ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, silahlı eylemin suç örgütünün yöneticileri A.A. ve U.G. ile örgüt üyeleri E.A., M.İ. ve Y.D. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda U.G., E.A., M.İ. ve Y.D. yakalanarak gözaltına alındı.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Örgüt yöneticilerinden A.A.'nın ise yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. A.A., İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dubai'ye gitmek üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

