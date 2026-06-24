Ankara’da EGO otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından emniyet ve ilgili kurumlar tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Kaza, dün saat 14.21 sıralarında Yenimahalle ilçesi Yeni Batı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Ankara istikametinde, Şaşmaz Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı 505 numaralı Sincan–Sıhhiye hattında hizmet veren belediye otobüsü, önüne aniden çıkan hafif ticari araca çarptı. EGO otobüsü, daha sonra yol kenarında bulunan ağaca ve bir yayaya çarpıp yoldan çıktı. İhbarla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir vatandaş yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

'OTOBÜSÜN ÖNÜNE KIRDI'

Olayın görgü tanıklarından Zeki Türkmen, kaza anını şu sözlerle anlattı: "Olay İstanbul yolu üzerinde gerçekleşti. İstasyona girmek isteyen beyaz Doblo marka bir araç sinyal verdi ama sağ tarafından gelen belediye otobüsünün önüne kırdı. Bu nedenle otobüste bir savrulma meydana geldi. Bu savrulma neticesinde otobüs önce ağaca çarptı. Ölen kişi benim aracıma çarpıp vefat etti. 9 yaralı var. Yan taraf benzinlik. Benzinliğe girerek daha büyük bir felakete yol açabilirdi."