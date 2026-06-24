Ankara’da EGO otobüsü kazasına neden olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı

EGO'ya ait 505 numaralı yolcu otobüsü, seyir halindeyken önüne aniden çıkan hafif ticari aracın yaptığı manevra nedeniyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsünün kaza yaptığı belirtildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, EGO otobüsünün kaza yapmasına neden olduğu iddia edilen hafif ticari aracın sürücüsü O.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.