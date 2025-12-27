Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da EGO şoförüne yol verme dayağı! 1’i çocuk 3 şüpheli yakalandı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada EGO otobüs şoförü A.S., 1’i çocuk 3 kişinin saldırısına uğradı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Opera Köprüsü altındaki otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, EGO otobüs şoförü A.S. ile Ş.K., S.A. ve suça sürüklenen çocuk B.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheliler, otobüs şoförü A.S.'yi darbetti.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheliler için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 1'i çocuk 3 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Otobüs şoförünü darbeden şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

