Ankara’da eski eş dehşeti! Reddedilen barışma talebi kanlı bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Erkan Bartan (53), eski eşi Sevcan Koçak'ın (52) annesiyle birlikte yaşadığı apartmana girerek bir süre bekledi. Bartan, apartmandan çıkan eski eşi Sevcan Koçak ile onun annesi Ülker Koçak'a (73) tabancayla ateş açtı. Saldırının ardından Bartan, aynı silahla intihar etti.
Ülker Koçak
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Erkan Bartan ile Ülker Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Sevcan Koçak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Koçak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Erkan Bartan
KIZ ÇOCUKLARI VARMIŞ
Saldırgan Bartan'ın, eski eşiyle barışma isteğinin reddedilmesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi. Bartan'ın bu nedenle bir süredir eski eşini ve ailesini rahatsız ettiği öne sürüldü. Boşanan çiftin bir kız çocuklarının bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.