Ankara’da eski eş dehşeti! Reddedilen barışma talebi kanlı bitti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Ülker Koçak

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Erkan Bartan ile Ülker Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Sevcan Koçak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Koçak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.