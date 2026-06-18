Ankara’da eski eşine kabusu yaşattı! Elektronik kelepçeyi tam 6 kez kırdı: ‘İkameti yolumun üzerindeydi’

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede Mehmet Yılmaz B.'nin, elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararına rağmen Ezgi Ö.'yü fiziken takip ettiği, sanal medyadan hakkında yapılan paylaşımlara yorum yaptığı, üçüncü kişiler aracılığıyla kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığı ve bu eylemleriyle Ezgi Ö. üzerinde ciddi huzursuzluk ile güvenlik endişesi oluşturduğu ifade edildi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Mehmet Yılmaz B. hakkında, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'Nitelikli mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edildi

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