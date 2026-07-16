Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da faciaya ramak kala! Direksiyon başında uyuyakalınca otomobil savruldu: Nefes kesen manevra kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 16.07.2026 10:05

Ankara’da faciaya ramak kala! Direksiyon başında uyuyakalınca otomobil savruldu: Nefes kesen manevra kameraya böyle yansıdı!

Ankara'nın Odunpazarı ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Bir düğünden Eskişehir'e dönen ailenin bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon başında uyuklaması sonucu kontrolden çıkıp refüje yöneldi. Son dakika manevrayla yola döndüğü korku dolu anlar araç kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Ankara’da faciaya ramak kala! Direksiyon başında uyuyakalınca otomobil savruldu: Nefes kesen manevra kameraya böyle yansıdı!
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Olay, Odunpazarı ilçesi Kalkanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'daki bir düğünden dönen aile, gece saatlerinde Eskişehir istikametinde seyir halindeyken sürücü A.F., yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle bir anlık refleks kaybı yaşayarak direksiyon başında uykuya daldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Kontrolden çıkan araç, hızla yolun solundaki refüje doğru yöneldi. Refüje çıkan araçla sarsılan sürücü A.F., ani bir manevrayla direksiyonu kırarak aracı yeniden şeridine sokmayı başardı. Araçta bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı olayda şans eseri herhangi bir yaralanma veya maddi hasar meydana gelmedi.

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"YORGUN YOLA ÇIKMAYIN"

Sürücülere "yorgun yola çıkmayın" uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle gece yolculuklarında yorgunluk ve uykusuzluğun reaksiyon süresini ciddi derecede düşürdüğünü belirterek, sürücülerin sık sık mola vermesi gerektiği konusunda uyarıyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #ESKİŞEHİR #KAZA

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