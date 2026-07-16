Ankara’da faciaya ramak kala! Direksiyon başında uyuyakalınca otomobil savruldu: Nefes kesen manevra kameraya böyle yansıdı!

Olay, Odunpazarı ilçesi Kalkanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'daki bir düğünden dönen aile, gece saatlerinde Eskişehir istikametinde seyir halindeyken sürücü A.F., yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle bir anlık refleks kaybı yaşayarak direksiyon başında uykuya daldı.