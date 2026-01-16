Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da 'fahiş hesap' operasyonu: Sosyal medyadan tuzağa böyle çekmişler! 19 gözaltı
Giriş Tarihi: 16.01.2026 09:17

Ankara’da 'fahiş hesap' operasyonu: Sosyal medyadan tuzağa böyle çekmişler! 19 gözaltı

Ankara'da sanal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından buluşma bahanesiyle mekanlara çağrılan erkekleri, fahiş hesap tuzağına düşürdüler. Hesaba itiraz edenleri ise tehdit eden 19 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kadınların sanal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri buluşma bahanesiyle mekanlara çağırıp bir süre sonra masadan ayrıldıkları ve mağdurlara fahiş hesap çıkarıldığını belirledi.

TEHDİT EDİP DARBETTİLER

Hesaba itiraz eden mağdurların tehdit edilip darbedildiği tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle mağdurlardan 60 bin TL'ye varan tutarlarda para aldıkları; tahsilatın nakit, POS cihazı veya banka transferiyle yapıldığı bildirildi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin düzenlendiği operasyonda çok sayıda olaya karıştıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

