Ankara’da feci kaza: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Ankara–Beypazarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahir Çanak yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve 10 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan sürücü Mahir Çanak (27), eşi Zeynep Çanak (25) ile 3 aylık bebeklerinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.