Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da feci kaza: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.12.2025 14:24

Ankara’da feci kaza: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

SENA UYANER
Ankara’da feci kaza: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Kaza, Ankara–Beypazarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahir Çanak yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve 10 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan sürücü Mahir Çanak (27), eşi Zeynep Çanak (25) ile 3 aylık bebeklerinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da feci kaza: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz