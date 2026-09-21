Ankara’da feci kaza! Balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi 12. Cadde üzerindeki Sanayi Köprüsü'nde meydana geldi. Akülü aracıyla balon satarak seyir halinde olan engelli bir gence, henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü aracıyla birlikte köprüden aşağı düşen genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı.