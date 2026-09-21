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Giriş Tarihi: 21.09.2026 09:25

Ankara’da feci kaza! Balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü

Ankara’nın Sincan ilçesinde akülü aracıyla balon satan engelli genç, otomobilin çarpması sonucu köprüden aşağı düştü. Feci kazada genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da feci kaza! Balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü
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Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi 12. Cadde üzerindeki Sanayi Köprüsü'nde meydana geldi. Akülü aracıyla balon satarak seyir halinde olan engelli bir gence, henüz sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü aracıyla birlikte köprüden aşağı düşen genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı.

#ANKARA

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Ankara’da feci kaza! Balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü
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