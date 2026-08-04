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Giriş Tarihi: 4.08.2026 19:18

Ankara'da feci kaza! İki kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir kamyonetin diğer kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

İHA
Ankara’da feci kaza! İki kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, Kahramankazan'a bağlı Saray Mahallesi'nde bulunan Anadolu otoyolunda meydana geldi.

İKİ KAMYONET ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, 06 FM 1446 plakalı G.G'nin (33) şoförlüğünü yaptığı kamyonet Bolu istikametinden Ankara istikametine doğru seyir halindeyken, aynı istikamette seyir halinde bulunan 06 FAS 821 plakalı şoförlüğünü S.Ç'nin (36) yaptığı kamyonete arkadan çarptı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 06 FM 1446 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan A.A.'nın (46) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan S.Ç. ve G.G. ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA #KAHRAMANKAZAN #BOLU

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Ankara'da feci kaza! İki kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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