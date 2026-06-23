Ankara’da feci kaza! Otomobil kamyona çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Polatlı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan D.K., B.Y. ve S.Ü. olay yerinde hayatını kaybetti.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Kazada ağır yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.