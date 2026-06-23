Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da feci kaza! Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 3 kişinin hayatını kaybettiği olay anbean kamerada!
Giriş Tarihi: 23.06.2026 08:43 Son Güncelleme: 23.06.2026 08:45

Ankara’da feci kaza! Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 3 kişinin hayatını kaybettiği olay anbean kamerada!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci olayda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı. Otomobilin demir yığınına döndüğü kaza çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Ankara’da feci kaza! Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 3 kişinin hayatını kaybettiği olay anbean kamerada!
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Kaza, saat 01.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığınına döndü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 1 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, 1 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ankara'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü! Kaza anı kamerada | Video

KORKUNÇ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #POLATLI #KAZA

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Ankara’da feci kaza! Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 3 kişinin hayatını kaybettiği olay anbean kamerada!
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