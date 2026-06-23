Ankara’da feci kaza! Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 3 kişinin hayatını kaybettiği olay anbean kamerada!

3 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 1 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, 1 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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