Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da feci kaza: Otomobil karşı şeride geçti! 1 ölü, 7 yaralı...
Giriş Tarihi: 6.09.2026 19:59

Ankara'da feci kaza: Otomobil karşı şeride geçti! 1 ölü, 7 yaralı...

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki iki araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Ankara’da feci kaza: Otomobil karşı şeride geçti! 1 ölü, 7 yaralı...
  • ABONE OL

Olay Elmadağ ilçesi, Lalabel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine giden 06 FA 6643 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun karşısına geçip 06 AGS 490 plakalı otomobil ve 19 SP 990 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 06 AGS 490 plakalı otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Öte yandan, kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

#ANKARA #ELMADAĞ #KIRIKKALE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da feci kaza: Otomobil karşı şeride geçti! 1 ölü, 7 yaralı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA