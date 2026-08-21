Ankara’da feci kaza! Otomobil takla atıp duvara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Elmadağ ilçesi Ankara-Kırıkkale yolu Lalabey mevkisinde meydana geldi. 06 SN 159 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç takla attıktan sonra yol kenarındaki duvara çarparak durdu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Ömer Asaletli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.