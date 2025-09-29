Ankara’da feci kaza! Otomobil tankere çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kaza, saat 17.40 sıralarında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan İstanbul-Ankara yolu üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu oto lastik tamircisinde lastiklerini yaptıran park halindeki tankere çarptı.

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Sedat Durmaz (34), Ömer Yılmaz (29) ve Kadir Yılmaz (31) hayatını kaybederken, B.E. (16) ve otomobil sürücüsü K.E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

KAZAZEDELER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan K.E. Etimesgut Devlet Hastanesine, B.E. ise Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise oto lastik tamircisinin güvenlik kamerasına yansıdı.