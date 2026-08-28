Ankara’da feci kaza: Yem makinesine düşen işçi hayatını kaybetti!

Durum fark edip, makineyi kapatan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.