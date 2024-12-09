Ankara’da feci kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetmişti: Acılı baba olay yerine giderken kaza yaptı

Ankara-Çankırı kara yolu Çandır mevkiinde meydana gelen kazada aynı aileden Saniye Esra Ünal (29),Sevim Ünal (52),Büşra Ünal (31),Ali Alperen Ünal (28) ve Hakan Köroğlu (31) hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenlerin Çankırı'da Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmeni olan Ahmet Ünal'ın çocukları ve damadı olduğu bilgisine ulaşıldı.

BABADA OLAY YERİNE GİDERKEN KAZA YAPTI

Kaza haberini alır almaz olay yerine gitmek için yola çıkan baba Ünal'ın içerisinde bulunduğu araçta refüje çarptı. Maddi hasarlı trafik kazası medyana geldi.

ACILI BABA EVLATLARINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Çankırı'da Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmeni olan Ahmet Ünal'ın, çocukları Saniye Esra Ünal (29),Sevim Ünal (52),Büşra Ünal (31),Ali Alperen Ünal (28)'ı Çankırı Ahmet Yesevi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve Çankırı Valisi Fırat Taşolar katılırken, kazada hayatını kaybeden Hakan Köroğlu'nun ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı.