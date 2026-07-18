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Giriş Tarihi: 18.07.2026 15:25

Ankara'da feci kazada yaşamını yitiren belediye işçisi Emre Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da Büyükşehir Belediyesine ait üç hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden işçilerden Emre Çelik (40) son yolcuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Çelik için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

SENA UYANER SENA UYANER
Ankara’da feci kazada yaşamını yitiren belediye işçisi Emre Çelik son yolculuğuna uğurlandı
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Keçiören Bağlum'da dün meydana gelen kazada, sürücülüğünü Ömer Sütçü'nün (36) yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait hafriyat kamyonu fren sisteminin bozulması nedeniyle kontrolden çıkmış ve önce Emre Çelik kontrolündeki belediyeye ait başka bir hafriyat kamyonuna, ardından park halindeki diğer hafriyat kamyonuna çarparak durabilmişti. Çarpışmanın etkisiyle çıkan yangında kamyonların içerisinde bulunan Sütçü ile Çelik hayatını kaybetmişti.

EVLİ VE 5 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenilen Çelik'in naaşı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra Çelik'in ailesi, yakınları ve iş arkadaşları yer aldı. Hayatını kaybeden diğer işçi Ömer Sütçü'nün ise memleketi Haymana'nın Sinanlı Köyü'nde defnedileceği öğrenildi.

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#ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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Ankara'da feci kazada yaşamını yitiren belediye işçisi Emre Çelik son yolculuğuna uğurlandı
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