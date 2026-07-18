Ankara’da feci kazada yaşamını yitiren belediye işçisi Emre Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Keçiören Bağlum'da dün meydana gelen kazada, sürücülüğünü Ömer Sütçü'nün (36) yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait hafriyat kamyonu fren sisteminin bozulması nedeniyle kontrolden çıkmış ve önce Emre Çelik kontrolündeki belediyeye ait başka bir hafriyat kamyonuna, ardından park halindeki diğer hafriyat kamyonuna çarparak durabilmişti. Çarpışmanın etkisiyle çıkan yangında kamyonların içerisinde bulunan Sütçü ile Çelik hayatını kaybetmişti.

EVLİ VE 5 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Evli ve 5 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenilen Çelik'in naaşı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra Çelik'in ailesi, yakınları ve iş arkadaşları yer aldı. Hayatını kaybeden diğer işçi Ömer Sütçü'nün ise memleketi Haymana'nın Sinanlı Köyü'nde defnedileceği öğrenildi.