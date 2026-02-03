Ankara’da feci olay: İnşaat alanında göçük! 1 ölü

İddialara göre, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesinde inşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada yaşanan toprak kayması sonucu Suriyeli Abdullah Ahmed El Selim (35) isimli işçi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.