Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da feci olay: İnşaat alanında göçük! 1 ölü
Giriş Tarihi: 3.02.2026 15:55

Ankara'da feci olay: İnşaat alanında göçük! 1 ölü

Ankara Yenimahalle'de inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Ankara’da feci olay: İnşaat alanında göçük! 1 ölü
  • ABONE OL

İddialara göre, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesinde inşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada yaşanan toprak kayması sonucu Suriyeli Abdullah Ahmed El Selim (35) isimli işçi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, göçük altından çıkarılan El Selim'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, şantiye şefinin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da feci olay: İnşaat alanında göçük! 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz