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Giriş Tarihi: 20.09.2026

Ankara’da festival coşkusu

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Ankara’da festival coşkusu
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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 19'uncu durağı Ankara oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı festivalde; konserlerden sergilere, söyleşilerden sahne performanslarına, çocuk aktivitelerinden gastronomi etkinliklerine kadar pekçok programa yer alacak. 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde açılacak "Yaşayan Miras Ankara Sergisi"nde, ebru, tezhip ve hüsn-i hattan dokuma, iğne oyası, bez bebek yapımı, deri işlemeciliği ve çiniye uzanan eserler bulunacak.

ÇOCUK KÖYÜ
42 mekânda 518 etkinliğin düzenleneceği festivalde 42 atölye düzenlenecek. "Ankara Lezzet Noktaları Seçkisi" kapsamında ise 50'den fazla "Lezzet Noktası" yer alacak. Sahne performanslarının olacağı Başkent Millet Bahçesi'nde "Çocuk Köyü" kurulacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Ankara’da festival coşkusu
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