Ankara’da FETÖ operasyonu: 2 hükümlü yakalandı

Ankara'da FETÖ terör örgütüne üyelik suçlarından haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Adresleri tespit edilerek gözaltına alınan T.K ve N.Ü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

JASAT EKİPLERİ ADRESLERİ BELİRLEDİ

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan T.K. ve N.Ü.'nün saklandığı adresleri belirledi.

İKİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda iki zanlı da yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki hükümlü, tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.