Ankara’da “flört” tuzağı kuran çeteye operasyon! İncir ve Pilot kod adı kullandılar: 9 şüpheli gözaltında

KOD ADI: "İNCİR" VE "PİLOT"

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takipte, suç örgütünün görev paylaşımıyla hareket ettiği belirlendi. Buna göre, internet sitelerini ve dijital hesapları yöneten şüphelinin "hacker", mağdurlarla yazışmaları gerçekleştiren kişinin "yazar", buluşmalara ilk giden kadın şüphelinin "incir", olay sonrası diğer şüphelilerin kaçışını organize eden kişinin ise "pilot" kod adını kullandığı öne sürüldü.