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Giriş Tarihi: 22.07.2026 08:28 Son Güncelleme: 22.07.2026 08:50

Ankara'da fuhuş operasyonu! 20 kadın kurtarıldı: 16 gözaltı

Ankara'da fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 20 mağdur kadın kurtarıldı.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Ankara’da fuhuş operasyonu! 20 kadın kurtarıldı: 16 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takipte, Çankaya'da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalışan şüphelilerin kadınları otellere yönlendirerek fuhşa aracılık ettiği belirlendi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonda suçüstü yapıldı. Aramalarda cep telefonları ile güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu. Operasyonda, aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve şef garsonların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 mağdur kadın kurtarıldı. Mağdur kadınlardan biri ifadesinde, "Çaresizliğimden faydalanıldı. Davacı ve şikayetçiyim." dedi.

Soruşturma sürüyor.

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#ANKARA #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #FUHUŞ

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Ankara'da fuhuş operasyonu! 20 kadın kurtarıldı: 16 gözaltı
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