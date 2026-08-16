Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli ve 7 işletme sorumlusu gözaltında
Giriş Tarihi: 16.08.2026 11:37

Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli ve 7 işletme sorumlusu gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuş ve uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma gibi suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 17 şüpheli ile 5 umuma açık eğlence mekânı hedef alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli ve 7 işletme sorumlusu gözaltında
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuş ve uyuşturucu suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçları mercek altına alındı.

17 ŞÜPHELİ VE 5 İŞLETMEYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekiplerin çalışmaları sonucunda 17 şüpheli ile umuma açık eğlence mekânı olarak faaliyet gösteren 5 işletmeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşletmelere yönelik operasyonda ise 7 işletme sorumlusu gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ VE 2 İŞLETME SORUMLUSU ARANIYOR

Operasyon kapsamında 6 şüpheli ile 2 işletme sorumlusunun henüz yakalanamadığı bildirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerinin çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli ve 7 işletme sorumlusu gözaltında
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