Giriş Tarihi: 16.11.2025 09:10

Ankara’da gece kulüplerine ‘fuhuş’ operasyonu: Aşk vaadiyle dolandırdılar! İzlerini kaybettirmek için…

Ankara Kızılay’da gece kulüplerine yönelik fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 4 iş yeri ise mühürlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, Ahlak Büro ekipleri, Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gece kulüplerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 4 iş yeri mühürlendi.

SIK SIK MEKAN DEĞİŞTİRİYORLARMIŞ

Bu mekanlarda bazı kadınların internet üzerinden tanışıp buluştukları erkekleri aşk vaadiyle dolandırdıkları, aldıkları paranın bir kısmını ise işletmelere verdikleri tespit edildi. 'Baltuzağı' ve 'Balkız' olarak anılan kadınların sık sık mekân değiştirdiği ve görüştükleri erkeklere izlerini kaybettirdiği belirlendi.

