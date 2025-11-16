Ankara’da gece kulüplerine ‘fuhuş’ operasyonu: Aşk vaadiyle dolandırdılar! İzlerini kaybettirmek için…

SIK SIK MEKAN DEĞİŞTİRİYORLARMIŞ

Bu mekanlarda bazı kadınların internet üzerinden tanışıp buluştukları erkekleri aşk vaadiyle dolandırdıkları, aldıkları paranın bir kısmını ise işletmelere verdikleri tespit edildi. 'Baltuzağı' ve 'Balkız' olarak anılan kadınların sık sık mekân değiştirdiği ve görüştükleri erkeklere izlerini kaybettirdiği belirlendi.