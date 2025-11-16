Video Yaşam Ankara’da gece kulüplerine ‘fuhuş ve dolandırıcılık’ operasyonu | Video
16.11.2025 | 09:12

Ankara Kızılay’da gece kulüplerine yönelik düzenlenen fuhuş ve dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 iş yeri mühürlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, Ahlak Büro ekipleri, Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gece kulüplerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 4 iş yeri mühürlendi.Bu mekanlarda bazı kadınların internet üzerinden tanışıp buluştukları erkekleri aşk vaadiyle dolandırdıkları, aldıkları paranın bir kısmını ise işletmelere verdikleri tespit edildi. 'Baltuzağı' ve 'Balkız' olarak anılan kadınların sık sık mekân değiştirdiği ve görüştükleri erkeklere izlerini kaybettirdiği belirlendi.

