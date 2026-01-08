Ankara’da girdikleri evden altın çalmışlardı: Kılık değiştirerek kilometrelerce kaçtılar!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri, geçen ay Keçiören ilçesinde bir evden gerçekleşen ziynet eşyası hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Kamera incelemelerinde 75 bin TL değerinde altın çalan 2 şüpheli tespit edildi.