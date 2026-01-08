Ankara’da girdikleri evden altın çalmışlardı: Kılık değiştirerek kilometrelerce kaçtılar!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri, geçen ay Keçiören ilçesinde bir evden gerçekleşen ziynet eşyası hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Kamera incelemelerinde 75 bin TL değerinde altın çalan 2 şüpheli tespit edildi.
KILIK DEĞİŞTİRDİLER
Şüphelilerin tanınmamak için yüzlerini maske ve şapka ile kapatarak gezdikleri binalarda, boş ve kapısı kilitlenmemiş daireyi tespit ettikleri belirlendi. Adrese girip hırsızlığı geçekleştiren şüphelilerin, olay sonrasında kıyafetlerini değiştirip dolmuşa bindikleri anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.