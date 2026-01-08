Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da girdikleri evden altın çalmışlardı: Kılık değiştirerek kilometrelerce kaçtılar!
Giriş Tarihi: 8.01.2026 11:54

Ankara'da 2 kadın, yüzlerinde maske ile girdikleri evden 75 bin lira değerinde altın çalmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri, geçen ay Keçiören ilçesinde bir evden gerçekleşen ziynet eşyası hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Kamera incelemelerinde 75 bin TL değerinde altın çalan 2 şüpheli tespit edildi.

KILIK DEĞİŞTİRDİLER

Şüphelilerin tanınmamak için yüzlerini maske ve şapka ile kapatarak gezdikleri binalarda, boş ve kapısı kilitlenmemiş daireyi tespit ettikleri belirlendi. Adrese girip hırsızlığı geçekleştiren şüphelilerin, olay sonrasında kıyafetlerini değiştirip dolmuşa bindikleri anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dolmuşta giderken de şüphelilerin kilometrelerce yüzlerini açmadıkları saptandı. Saklandıkları adreste yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli, sorguları için emniyete götürüldü.

