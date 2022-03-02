Ankara’da halk ekmeğe yüzde 60 zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., 1 lira 25 kuruş satılan 250 gramlık normal ekmeğin fiyatını 2 liraya yükseltildiği açıkladı. Mansur Yavaş, belediye başkanı seçildikten sonra halk ekmeğe 4 defa zam yaptı. AK Parti döneminde 70 kuruş olan halk ekmeğin fiyatı 2 liraya yükseltildi.







Mansur Yavaş, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 185,71 zam yaptığı bildirildi. Mansur Yavaş'ın göreve geldikten sonra 70 kuruş olan halk ekmek fiyatı yapılan zamla 90 kuruş oldu. 1 Temmuz 2020 tarihinde halk ekmeğin fiyatı 1 liraya çıkarıldı.

4 Ocak 2021 itibaren ise 1 lira 25 kuruş olarak satışa sunuldu.

Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 tarihi itibârıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 2 TL olarak belirlenmiştir. Yeni uygulama, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır" denildi.

ÜNAL: "HALK EKMEK FİRMASI 2 YILDA 5 GENEL MÜDÜR GÖRDÜ"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek başarısız bir vizyon sergiliyor. Ankara Halk Ekmek bugün yapmış olduğu açıklama ile Ekmek fiyatını 2 TL'ye çıkaracağını bildirmiştir."

"CHP'li Sayın Mansur Yavaş'ın ele almasından bu yana istikrarsız bir yönetim örneği gösteren Halk Ekmek firması 2 yılda 5 genel müdür görmüştür. Bu kadar genel müdür değiştiren bir şirketten verim beklemek beyhudedir."

"AK Parti belediyeciliğinde şehir hayatına ve kültürüne ciddi bir katma değer olan Ankara Halk Ekmek, maalesef CHP döneminin başarısız vizyonunun kurbanıdır."

"Ankaralılardan çok şikayet alıyoruz... Maalesef halk ekmek büfelerine ekmeğin söylenen saatten geç gelmesi sebebiyle saatlerce beklemek zorunda kalan, ekmeğin kalitesinin düştüğünü söyleyen Ankaralılardan yoğun şikayetler alıyoruz.

"Şirketin kapasite artırımı ve yeniden yapılaşması konusunda da bu dönemde bir yatırım göremedik. Ekmek üzerinden siyaset yapmamak adına bu konuları çok dile getirmiyoruz ancak gerçekleri de görmekte fayda var."

"Sayın Mansur Yavaş döneminde belediye şirketleri usulsüzlüklerle anılır hale gelmiştir. Gereksiz ve liyakatsiz işçi alımları had safhadadır. Bu sebeple şirketler şeffaf yönetilmemekte ve ciddi zarar etmektedir."





ILIKAN: "CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ YÖNETİME GELMEDEN ÖNCE 0,75 KURUŞA ALDIĞI EKMEĞİ BUGÜN 2 TL'YE ALIYOR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan: "Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Halk ekmeğe zam yapmıyoruz' dediği tarihlerde zaten Halk Ekmek bayilerinde satılan köy ekmeği ve kepekli ekmek ürünlerini zamlı satmaya başlamıştı. Şimdi de normal ekmeğe zam yapıldı. Sürekli maliyet hesapları üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar ama bir tek gerçek var; Halk Ekmek büfesinden alışveriş yapan vatandaş CHP'li Mansur Yavaş yönetime gelmeden önce 0,75 kuruşa aldığı ekmeği bugün 2 TL'ye alıyor."