Ankara’da haraç çetesi çökertildi: 4 mensubu tutuklandı!

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 'Nitelikli Yağma, Silahlı Tehdit, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma, Mala Zarar Verme' suçlarını işledikleri tespit edilen M.G, F.G, F.A, İ.D ve Suça Sürüklenen Çocuk D.K. gözaltına alındı. Zanlılar 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.