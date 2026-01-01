Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da haraç çetesi çökertildi: 4 mensubu tutuklandı!
Giriş Tarihi: 1.01.2026 11:39

Ankara’da haraç çetesi çökertildi: 4 mensubu tutuklandı!

Ankara’da esnaftan haraç isteyip, iş yerlerini kurşunlayan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanan zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Ankara il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesindeki esnaflardan yüklü miktarda para talep ederek zorla 'çökme' girişiminde bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerce yürütülen operasyon sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 'Nitelikli Yağma, Silahlı Tehdit, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma, Mala Zarar Verme' suçlarını işledikleri tespit edilen M.G, F.G, F.A, İ.D ve Suça Sürüklenen Çocuk D.K. gözaltına alındı. Zanlılar 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

