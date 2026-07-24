Ankara’da hırsızlık çetesine operasyon: 2 milyon liralık gaspın failleri kaçamadı! 2 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, evini satan 60 yaşındaki vatandaş, satıştan elde ettiği 2 milyon lirayı aracına koyarak evine gitti. Takip edildiğinin farkında olmayan mağdur, aracından indiği sırada harekete geçen şüpheliler, para çantasını almak istedi. Çantasını vermemek için direnen mağdurun elinden para çantasını zorla alan zanlılar, olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin eylemi, "nitelikli yağma" suçu kapsamında değerlendirildi.