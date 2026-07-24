Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da hırsızlık çetesine operasyon: 2 milyon liralık gaspın failleri kaçamadı! 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 24.07.2026 08:45 Son Güncelleme: 24.07.2026 09:04

Ankara'da hırsızlık çetesine operasyon: 2 milyon liralık gaspın failleri kaçamadı! 2 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 milyon liranın gasp edildiği nitelikli yağma olayını kısa sürede aydınlattı. Olayla bağlantılı 7 şüpheli, Kırıkkale’de düzenlenen operasyonla yakalanırken, ele geçirilen 2 milyon lira sahibine teslim edildi.

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Ankara’da hırsızlık çetesine operasyon: 2 milyon liralık gaspın failleri kaçamadı! 2 gözaltı
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Edinilen bilgilere göre, evini satan 60 yaşındaki vatandaş, satıştan elde ettiği 2 milyon lirayı aracına koyarak evine gitti. Takip edildiğinin farkında olmayan mağdur, aracından indiği sırada harekete geçen şüpheliler, para çantasını almak istedi. Çantasını vermemek için direnen mağdurun elinden para çantasını zorla alan zanlılar, olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin eylemi, "nitelikli yağma" suçu kapsamında değerlendirildi.

İZLERİ KAYBETTİRMEK İÇİN ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

İhbar üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayda kullanılan aracı kısa sürede tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucunda araçtaki şüphelilerin kimlikleri belirlenirken, zanlıların izlerini kaybettirmek amacıyla araç değiştirdiği tespit edildi.

SAMSUN İSTİKAMETİNE HAREKET ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin Ankara dışına çıkabileceği ihtimali üzerine ekipler, olası kaçış güzergâhlarında zaman ve mesafe analizine dayalı "Fanus" yöntemiyle geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlıların transit bir araçla Samsun istikametine hareket ettiği belirlendi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen "Kıskaç" operasyonunda transit araç durduruldu.

2 MİLYON LİRA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Araçta bulunan 7 şüpheli gözaltına alınırken, gasp edilen 2 milyon lira da ele geçirildi. Ele geçirilen para, işlemlerin ardından 60 yaşındaki mağdura eksiksiz şekilde teslim edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, yüksek meblağlarda para çektikten sonra, taşırken dikkatli olunması konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini tekrar hatırlattı.

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"3 SAAT İÇERİSİNDE HIRSIZLARI YAKALAYIP, PARAMIZI BULDULAR"

Yaşanılanları anlatan 60 yaşındaki mağdur, "Babamızdan kalma evimizi sattık. Tapuya gittik paramızı alıp evimize geldik. Biz kapının önündeyken kardeşim arabadan ayrıldığı zaman bizim paramızı çaldılar, evi sattığımız parayı alıp kaçtılar. Polise haber verdik. Hırsızlık bürosundan geldiler, bizimle ilgilendiler. 3 saat içinde hırsızları yakalayıp, paramızı buldular" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA

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