Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 16.02.2026 23:25

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir hafif ticari araç ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

İHA
Olay, Mamak Mutlu Mahallesi 477'inci Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BFK 993 plakalı hafif ticari araç ile 06 N 5735 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

