Olay, Mamak Mutlu Mahallesi 477'inci Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BFK 993 plakalı hafif ticari araç ile 06 N 5735 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.